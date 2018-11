Bobby Brown kaebas BBC ja Showtime'i Whitney Houstoni dokfilmi pärast kohtusse

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

Kohtuasjas väidetakse, et Brown ei ole kirjutanud alla avalikustamislepingule, mis lubanuks filmis kasutada videomaterjali 2005. aasta tõsielusarjast "Being Bobby Brown", vahendab Pitchfork.

Peale selle väidetakse kohtuasjas, et Brown ja tema hiljuti lahkunud tütre Kristina Bobbi pärandivara haldaja ei ole üldse andnud luba enda filmis portreteerimiseks. Kaebuses juhitakse tähelepanu ka sellele, et Browni tootmisettevõte Brownhouse Entertainment on toodud välja filmi lõputiitrites. Browni advokaadid väidavad, et tiitrid viitavad ekslikult sellele, nagu Brownhouse oleks andnud loa filmis nähtava materjali kasutamiseks.

Brown tahab saada 2 miljonit dollarit ja kohtu alalist ettekirjutust filmi levitamise ja reklaami lõpetamiseks. Lisaks BBC-le ja Showtime'ile on kostjate hulgas ka Passion Pictures, Tracey Baker-Simmons, Wanda Shelley, B2 Entertainment ja Simmons Shelley Entertainment.