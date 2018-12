INGER "Coming Home"

COMING HOME



Underneath the perfect storm

There is a place where I just want to go

I'm coming home



Little things my eyes have seen

mean everything, but then I call your name

I'm calling home



In my heart you're pulling me in

till I walk down these halls



At home

Home's where heart, it's is what we know

I'm here where I'm supposed to be

But never been before



The colour of your smile

would bring the sun and it will shine

It won't be cold

We're going home



One day will be time

when it's so hard to say goodbye

Until we go

(We)'re going home



In my heart I'm holding your hand

(And) we walk down these halls.



(At) home

Home's where heart, it's what we know

I'm here where I'm supposed to be

But never been before



Underneath the perfect storm

there is one place where I just want to go

I'm dreaming about this road to bring me home



Home

I'm here where I'm supposed to be

I'm saying through my phone:

"I'm coming home"

KODUTEEL



Kõige tormisematel aegadel

On vaid üks koht kuhu ma tahaksin minna

Ma tulen koju



Need väiksed asjad mida ma olen vahepeal näinud

tähendavad mulle kõike, kuni ma kuulen su nime

Mind kutsub kodu poole



Mu südames tõmbad sa mind enda poole,

kuni ma astun sellest koridorist sisse



Ja olen kodus

Kodu on seal kus mu süda, seda teame kõik

Ma olen siin kus ma peaksin olema,

Kuid kus pole varem ennast tundnud



Su naeratus toob päiksegi välja

ja ta särab me peale, et meil poleks külm

Me oleme koduteel



Üks päev võib tulla hetk mil on raske jätta hüvasti

Kuni asume lõpuks teele, koduteele



Oma südames hoian sult käest

Kui me astume sellest koridorist sisse



Ja oleme kodus

Kodu on seal kuis me süda, seda ma teame kõik

Ma olen siin kus on minu koht

Kuid kus ma varem pole ennast tundnud



Kõige tormisematel aegadel

On vaid üks koht kuhu ma tahaksin minna

Ma unistan sellest, et see tee viiks mind koju



Koju

Kodu on seal kus me süda, me teame seda kõik

Ma olen siin kuhu ma kuulun

Ma ütlen kord veel:

"Ma tulen koju"