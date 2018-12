Around The Sun "Follow Me Back"

FOLLOW ME BACK



On the first Day of June I met somebody new,

I had a feeling in my heart that something fun was about to start

You were dancing with me under the sunsetty trees

It felt like falling

Falling for someone I dont know

For something i never felt before



So I close my eyes to see you again

Till the day that we meet again

I'm looking at the pictures of you on instagram

Hoping that you'd follow back,

hoping that you'd follow me back



While the stars in the sky show us the light

I have a feeling in my heart

that something fun was about to start

You were dancing with me under the sunsetty trees

It felt like falling

Falling for someone i dont know

For something i never felt before

JÄRGI VASTU MIND



Juunikuu esimesel päeval kohtasin kedagi uut,

ja südames oli tunne mul, et hakkab juhtuma midagi lõbusat.

Sa tantsisid minuga päikeseloojanguliste puude all,

ja ma tundsin end kukkumas,

et ma kukun kellegi pärast, keda ma ei tunne,

millegi pärast, mida pole kunagi varem tundnud.



Nii sulgen oma silmad, et näha sind taas;

kuni päevani, mil kohtume taas,

ma vaatan su pilte Instagramis,

lootuses, et järgid vastu sa,

lootuses, et järgid vastu sa mind.



Kui tähed taevas näitavad valgust meil,

südames on tunne mul, et hakkab juhtuma midagi lõbusat.

Sa tantsisid minuga päikeseloojanguliste puude all,

ja ma tundsin end kukkumas,

et ma kukun kellegi pärast, keda ma ei tunne,

millegi pärast, mida pole kunagi varem tundnud.