Iseloomad "Kaks miinust"

KAKS MIINUST

Ma ei näe

su pähe, mida sa mõtled

Tunnen vaid (su) betoonist südame võnkeid

Südame võnkeid



Pime on öö

kas sa tõesti ootad

Et leian tee

välja veenuse koopast

Veenuse koopast



Ei anna plussi kokku

kaks miinust

On tõesti meie ümber palju negatiivsust

Hommikul kui ärkad,

Algab negatiivne mantra



Negatiivsed võnked negatiivsed väljad

Negatiivsed mõtted, negatiivsed naljad

Negatiivsus eile, negatiivsus täna ja negatiivsus homme



Sassis juhtmeid

Ei seo enam kokku

Ei õpeta keegi meid

Kui sest olekski tolku,

ei õpeta keegi meid Šu-biduubi



Ei anna plussi kokku

kaks miinust

On tõesti meie ümber palju negatiivsust

Hommikul kui ärkad,

Algab negatiivne mantra



Negatiivsed võnked negatiivsed väljad

Negatiivsed mõtted, negatiivsed naljad

Negatiivsus eile, negatiivsus täna ja negatiivsus homme