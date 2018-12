MIKS SA TEED NII?



Võimatuna üksmeel näib

Meid endid muutmata

Võta aeg et kuulata



Sa ütled et see käibki nii

Kui teame mõlemad

Ei leia teed siit edasi



Miks sa teed nii

Ma annan kõik mis anda on

Ja annaks veelgi

Kuid sa ei tee nii



Miks sa teed nii

Ma annan kõik mis anda on



Ja annaks veelgi

Kuid sa ei tee nii



On meelerahu petlik vaid

Nii kiirelt kaob see

Tagasi me alguses



Kõik mis oli enne hea

On harjumuseks saand

Kuid kas saaksin sinuta



Miks sa teed nii

Ma annan kõik mis anda on

Ja annaks veelgi

Kuid sa ei tee nii



Miks sa teed nii

Ma annan kõik mis anda on

Ja annaks veelgi

Kuid sa ei tee nii



Saagu mis saab nii minema peab

Mu lähedal sa kuid kauaks ei tea

Me muuta ju ei saa kes oleme



Haavatuna meil pole ju hea

Su sõnu ma peast ei minema saa

Me muuta ju ei saa kes oleme



Miks sa teed nii