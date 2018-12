SOOVIDE PUU



Iga unistuse sees

oma jõud on mõtetel.

Tema mõistatus on see,

kuidas avada idee,

mida ootab maa.



Soovide puul on juba õisi,

teatab tuul.

Nii suur on unistus,

tal sinu julgus annab hoo.



Lapsepõlve muinasloos

kui sa õnnekaevust jood,

omaenda saatust lood,

pole võimatu su soov,

sa ju tead ja näed.



Soovide puul on juba õisi,

teatab tuul.

Nii suur on unistus,

tal sinu julgus annab hoo.



Siis kutsun ma,

teid salaaeda tormi eel.

Kaitseb meid unistus

ja maru halba siis ei tee.



Mõtetes nagu tunnetes

oma tee loo(d).

Mõtetes, sinu mõtetes

oma tõe(d) nii teed sa



Soovide puul on juba õisi,

teatab tuul.

Nii suur on unistus,

tal sinu julgus annab hoo.



Siis kutsun ma,

teid salaaeda tormi eel.

Kaitseb meid unistus

ja maru halba siis ei tee.