Sissi "Strong"

STRONG



Been lost and faithless

Been searching long

For something different

A righteous song

Thinking I need more

A life thats new

And now i finally know whats true



Don't want to let go of my my own

Voice given to me by my goals

My parents led me to believe

That anything can happen to me



I have won this war

No one can tear me down

I'm standing my own ground

Just like you, I'm strong

My powers come from way beyond these walls



So many pathways

None led me here

And countless chances

All blocked by fear

Somehow I know now

How to part the sea

I realize it starts with me

TUGEV



Olen olnud kadunud ja näotu

Olen otsinud terve igaviku

Midagi teistsugusust

Õiguslikku laulu

Arvasin, et vajan rohkemat

Et vajan uhiuut elu

Kuid nüüd ma lõpuks näen tõde



Ma ei taha ära anda oma häält

Mille on andnud mulle mu minevik

Mu vanemad kasvatasid mu uskumusega

Et kõik mu unistused võivad täituda.



Ma olen võitnud selle sõja

Mitte miski ei löö mind alla

Mitte keegi ei tee mulle viga

Täpselt nagu sina, olen ma tugev

Mu jõud tuleb väljaspoolt seda maailma.



Nii palju teeotsi

Kuid ükski ei toonud mind siia

Nii palju võimalusi

Kui kõiki neid hoidis tagasi mu enda hirm.

Kuidagi ma nüüd tean

Kuidas hakkama saada võimatuga

Sest tean, et kõik sõltub must endast.



Ma olen võitnud selle sõja

Mitte miski ei löö mind alla

Mitte keegi ei tee mulle viga

Täpselt nagu sina, olen ma tugev

Mu jõud tuleb väljaspoolt seda maailma.