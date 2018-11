Anu Saagim: soomlastel on õigus, kui nad teenindust Eestis ülbeks ja halvaks peavad

Eile hämmastas kõiki see, et soomlased peavad Eestit mõttetult kalliks ja väga ebasõbraliku teenindusega maaks, kus on kõik ülbed ja kõik üdini halb. Anu Saagim tõdes "Ringvaate" stuudios, et soomlastel on õigus.

"Olen ise seda pealt näinud ja kogenud ka. Soomlastega miskipärast Eesti teenindaja käitub halvasti," ütles Saagim. Ta kirjeldas, et kui talle tuuakse kohvikus kohv ja räägitakse viisakalt juttu, siis kõrvallauas olevale soomlasele praktiliselt see kohvitass visatakse ette. "Ma olen päriselt näinud seda."

Ta lisas, et see sama soomlane küsis ta käest, et mis värk sellega on, sest ükskõik, kuhu ta läheb – kaubamajja, restorani, baari – temaga käitutakse halvasti. "Soomlased on öelnud ka, et nad on hakanud rääkima rohkem inglise keeles, et varjata seda, et nad on soomlased."

Saagim ütles, et ta on baari- ja ilusalongide töötajatelt ka uurinud, milles on asi. "Üks põhjus on kindlasti olnud see, et soomlased ei taha tippi jätta restoranis. Ja taksos ka mitte. Ja tead, miks? Sellepärast, et see ei ole Soomes kombeks. Ma olen isegi tähele pannud Soomes, et kui ma taksos annan raha ja ütlen, et tagasi pole vaja, siis nad on hämmingus."

Ta tõdes, et eestlased on ka pisut solvunud. "Kui meil oli see üleminekuaeg, siis soomlased ju tulid ja laiasid. Ma arvan, et eestlastel on ka pisuke kibeduseokas ka hinges. Ja nüüd on vastupidi läinud, et me oleme neile kiirelt järele jõudnud ja soomlased natuke krimpsutavad nägu. See on vastastikune naabrite omavaheline hõõrumine."