Eesti firmade särkide koguja Mait sai kogumispisiku külge elukaaslase kapis sorides

"See sai alguse sellest, et ma leidsin oma elukaaslase kapist kolm firma T-särki. Neist üks oli Sporditäht, mida enam ajakirjana ei eksisteeri. Teine oli Vikerraadio, mis veel eksisteerib. Kolmas neist oli Sauel tegutsev firma Toode," rääkis Suur "Ringvaatele". Nendest kolmest särgist Suur oma kogumispisiku külge saigi.

Ta nentis, et on firmasid, kes annavad oma nimega särke hea meelega, aga ka neid, kes lubavad palvele vastata ja tagasi helistada. "Aga tagasi sageli ei helistatagi." Ta ei hoia neid särke niisama kapis, vaid ka kannab neid.

Suur märkis, et näiteks kolmapäevase päevaga sai ta firmadelt kätte kaks uut särki. "Üks on Verekeskuse särk ja teine on Eesti Pommirühma särk." Viimase käest teadis ta seetõttu särki küsima minna, et oli varem kogunud pastakaid ja firma pastakas oli Eesti Pommirühmal olnud. Pastakaid kogub ta jätkuvalt.

Täpselt Suur ei tea, kui palju tal särke on, aga oletab, et sadakond ning kõige enam meeldivad talle musta värvi särgid. "Näiteks üks lemmik on Sky Media."

Ta ütles, et tema vahet ei ole, mis firma särgiga tegemist on, tema kannab särki sellest olenemata. "Särk ei ole ju selles süüdi, kui mõni asi ei meeldi."

Viimastel aastatel on tal siiski tulnud suurest särgikogust olenemata ette ka särgiostu. "Särk ise meeldis."