STEFAN - Without You

WITHOUT YOU



Life goes on the like a radio track

People walk by but I'm the one who looks back

Oh, I know I'm not supposed to cry

At least give me a hug or say Good-bye



I see that you doubt it

I feel, but I can't understand

Life is your only treasure

But right now it seems I won't last the night



Without you I feel like I'm drowning

Without you I feel like I'll die

Without you I feel like I'm drowning

Like I'm drowning, like I'm drowning



My lungs are empty no air to breathe

My heart is now broken and left to bleed

I promised things I can't deny

But baby tell me please Is he better than I?



Without you I feel like I'm drowning

Without you I feel like I'll die

Without you I feel like I'm drowning

Like I'm drowning like I'm drowning



I see that you doubt it

I feel, but I can't understand

Life is your only treasure

Right now it seems I won't last the night

ILMA SINUTA



Elu läheb ikka edasi, nagu raadiolaul

Inimesed kõnnivad must mööda, aga mina vaatan ikka tagasi

Jah ma tean, ma ei peaks nutma

Aga vähemalt kallista mind või jätame hüvasti



Ma näen, et sa kahtled hetkeks

Ma tunnen seda sama, aga ei mõista miks

Elu on meie ainus varandus

Kuid praegu on mul tunne et ma ei suuda öödki mööda saata



Ilma sinuta tunnen et ma upun

Ilma sinuta tunnen et minuga on kõik

Ilma sinuta tunen et ma upun



Mu kopsud on tühjad ja mul ei jätku õhku

Mu süda on murtud ja üksi

Ma ei saa salata et ma lubasin sulle palju

Kuid ütle mulle kas ta on tõesti parem kui mina?



Ilma sinuta tunnen et ma upun

Ilma sinuta tunnen et minuga on kõik

Ilma sinuta tunen et ma upun

Ma näen, et sa kahtled hetkeks

Ma tunnen seda sama, aga ei mõista miks

Elu on meie ainus varandus

Kuid praegu on mul tunne et ma ei suuda öödki mööda saata