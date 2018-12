Lumevärv ft INGA "Milline päev"

MILLINE PÄEV



milline päev

täna sind näen

sekundeiks peale jääb silm

teeskleme veel ei tunne teineteist me

see on just kui must-valge film



aastaid on läind

kui sa tulid ja jäid

aeg leiab uusi teid

kui ei muutu me plaan

saagu sellest moraal

paremaks minna vaid võib



milline päev!

ma tahtsin et näed

oh, ütle et jääd

kui ma vaatan neid silmi

nagu armastusfilmi

see sulatab viimse jää



me piiri ei pea

ja reegleid ei tea

nüüd meie aeg ongi käes

just nagu teine planeet

koos me oleme teel

uus peatus on homne päev



aastaid on läind

sa tulid ja jäid

on vaikinud mõistuse hääl

sinu kõrval ma taas

vabalt hingata saan

ja tean et ring on täis



milline päev!

ma tahtsin et näed

oh, ütle et jääd

kui ma vaatan neid silmi

nagu armastusfilmi

see sulatab viimse jää



nad öelgu veel, et sellel teel ei kohtu me

selline päev!

tahtsin et näed

oh, ütle et jääd

kui ma vaatan neid silmi

nagu armastusfilmi

see sulatab viimse jää



milline päev!

ma tahtsin et näed

oh, ütle et jääd

ja kui ma vaatan neid silmi

nagu armastusfilmi

sulab ka viimne jää