Lauri Saatpalu: inimene paneb oma lollid mõtted tihti südame kraesse

Saatpalu on taas üksi laval pärast kolme aasat, tema eelmine monotükk kandis nime "Kuidas ma koera sõin", mis oli samuti Griškovetsi tükk. "Oma värskema etendusega oli ta kaks aastat tagasi siin, siis ma kohtusin Griškovetsiga ja nägin tema uut etendust "Südame sosin"," meenutas Saatpalu Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Kaks aastat tagasi käis Saatpalu Griškovetsi tükki toonases Nordea Kontserdimajas vaatamas. "Etendus mulle väga meeldis, pärast laterdasime Griškovetsiga, kes oli väga tore ja südamlik inimene. Siis oligi kõik. Ja siis mul hakkas alles kerima, et see on idee. Alguses ma tahtsin sellele vastu vaielda, et jälle Griškovets, aga siis ma mõtlesin, et miks ka mitte. Mulle tohutult see materjal meeldis," ütles Saatpalu, miks otsustas just selle tükiga nüüd rahva ette tulla.

Tükis "Südame sosin" annab populaarne vene kirjanik Griškovets sõna südamele endale, et see kiire elutempo ja pideva stressi poolt ära piinatud organ saaks lõpuks ometi suu puhtaks rääkida. "See puudutas mind. See on nii puudutav tekst, kes Griškovets tekste teab," selgitas Saatpalu.

Saatpalu sõnul on südamel ebameeldiv, et inimene oma lollid mõtted paneb pahatihti südame kraesse, viidates, et tegi midagi külma südamega. "Süda proovib sellega kuidagi toime tulla ja saab aru, et kui nii edasi läheb, tapab inimene ennast lihtsalt ära. Aga südame ainus eesmärk on kauem, võimalikult kauem. Kuivõrd ta teab, et inimene tahab ka tegelikult kauem, siis ta püüab vaikselt leida inimesega kompromissi, kuidas saaks sõbralikult koos elada võimalikult kauem," rääkis Saatpalu.

"Südame sosin" on näitleja Lauri Saatpalu ja lavastaja Margo Tederi kolmas koostöö VAT Teatris. Eelnevalt jõudsid lavalaudadele "Rekvisiitori tähetund" (2012) ja "Kuidas ma koera sõin" (2015).

"Südame sosin" esietendus toimub 28. novembril rahvusraamatukogu teatrisaalis