Jüri Ratas kuulab hea meelega Nublu muusikat, aga hoiab südames Kukerpille

Peaminister Jüri Ratas tunnistas, et kuulab rõõmuga populaarse räppari Nublu laule, kuid tema lemmikuks on ikkagi üle 40 aasta tegutsenud folkbänd Kukerpillid.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Rataselt teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister," et kuidas ta suhtub Eesti kõige popima räppari isiku paljastamisse ning kas ajakirjandus tegi seda tehes õigesti.

"Siin on tegemist vandenõuteooriaga, aga tuleb tunnistada, et tegemist on väga populaarse artistiga. Tean, et ta väga meeldib noortele, aga läbi noorte jõudnud ka emadeni ja isadeni, sealhulgas ka minuni. Minu lemmikud ehk teistsugused artistid, aga kuulan Nublu muusikat ka hea meelega," lausus Ratas.

Ratasele on tuttav ka räppar Aropi hittlaul "Kiki-Miki", mida ta nimetas möödunud aasta suurimaks hitiks. "Aga midagi ei ole teha, minu jaoks jäävad Kukerpillid alati nendeks, kelle peale ma mõtlen," tõdes Ratas.