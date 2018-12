Kaia Tamm "Wo Sind Die Katzen?"

WO SIND DIE KATZEN?



Miau

Katzen, wo sind die Katzen?

Katzen, wo sind die Katzen?



Wir tanzen, bis die Krallen glühen

und feiern bis der Tierarzt kommt.

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt.



Katzen, wo sind die Katzen?

Katzen, wo sind die Katzen?



Wir tanzen, bis die Krallen glühen

und feiern bis der Tierarzt kommt.

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt.

Miau



Wo sind die Katzen?

Wo sind die Katzen?

Wo sind die Katzen?

Katzen, Katzen



Miau



Katzen

Wo sind sie hin?

Wo sind die Katzen?

Mal suchen gehen



Wir tanzen, bis die Krallen glühen

und feiern bis der Tierarzt kommt

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt,

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt,

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt,

Bis der Tierarzt kommt, bis der Tierarzt kommt



Und er kommt ganz bestimmt!

Miau



KUS ON KASSID



Miau

Kassid, kus on kassid?

Kassid, kus on kassid?

Me tantsime kuni küünised hõõguvad

ja pidutseme kuni loomaarst tuleb

Kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb.



Kassid, kus on kassid?

Kassid, kus on kassid?

Me tantsime kuni küünised hõõguvad

ja pidutseme kuni loomaarst tuleb.

Kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb.



Miau

Kus on kassid?

Kus on kassid?

Kus on Kassid?

Kassid Kassid

Miau



Kassid

Kuhu nad läksid?

Kus on kassid?

Läheme otsima

Me tantsime kuni küünised hõõguvad

ja pidutseme kuni loomaarst tuleb.



Kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb,

kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb,

kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb,

kuni loomaarst tuleb, kuni loomaarst tuleb.

Ja ta tuleb päris kindlasti!

Miau