Evelyn Mikomägi elust pärast missitiitlit: see kõik oli nii pealispinnaline

Ettevõtja, fotograaf ja endine Miss Estonia Evelyn Mikomägi andis välja fotoraamatu "Daughters", julgustamaks noori naisi armastama ennast oma loomulikkuses. Mikomägi rääkis, et on kümne aasta jooksul pildistanud teismelisi, kes prooviva matkida kedagi teist. Ka mikomägi ise avastas pärast missitiitli võitu, et tahab end hoopis muus valdkonnas tõestada.

"Olen puutunud kokku väga paljude, sadade teismeliste tüdrukutega ja näinud mustreid, mis kipuvad korduma. Ma võtsin hingeasjaks teha sellise mõnusa sõnumiga raamatu, et loomulik ilu on cool, mitte võlts, mis igalt poolt peale tuleb," rääkis Mikomägi "Vikerhommikus".

Living Models agentuuri asutajana püüab Mikomägi avastada tüdrukud võrdlemisi noorelt. "Pigem ma püüan nad niimoodi kinni, et nad ei ole hakanud ennast veel muutma, nad on faasis, kus hakkavad muutused pihta, kus võrreldakse end teistega, tahetakse proovida midagi, ebakindluse momendid. Proovin jalule saada, et nad ei hakkaks oma kulme kitkuma ja juukseid värvima," selgitas Mikomägi.

Naise sõnul hakkavad noored tüdrukud oma välimuse pärast muret tundma üha nooremana. "See popkultuur, muusikakanalid ja muusikavideod mõjutab kindlasti noorte reaalsust. See, mis igalt poolt peale tuleb - Kardashianid ja igasugused tegelased, see iluideaal on suhteliselt võlts," lausus ta.

Mikomägi ise sai aru võrdlemisi noorelt, et tahab silma paista millegi muuga kui välise kestaga. 2000. aastal valiti Mikomägi Miss Estoniaks, samal ajal õppis ta ka Stockholmi ülikoolis. "Lõpuks ühel hetkel viskas pea peal kokku, see kõik oli nii pealispinnaline. Tõesti enam rohkem ei jaksanud, tahtsin ennast milleski muus tõestada. Pärast seda ma läksingi rohkem kaamera eest kaamera taha, mulle meeldis rohkem korralduspool ja organiseerimine. Modelliaentuuri ma asutasin ka selle pärast, et pigem suunata noori tüdrukuid," põhjendas ta.

Kuigi ka modellindus võib tunduda alana, mis rõhub välimusele, on sellel Mikomäe sõnul sügavam mõju. "Modellinduses on võimalik käia ja näha ja vaadata maailma, kuidas asjad käivad. Modellidest tihtipeale saavad disainerid, fotograafid või näitlejad. Sellepärast mulle meeldiski modelliagentuuriga pihta hakata," rääkis ta.

Tuntumatest eestlannadest on raamatus ekstreemsportlane Kelly Sildaru, YouTuber Maria Rannaväli, laulja Getter Jaani, meigikunstnik Ellen Walge, tippmodell ja filmitegija Alexandra Elizabeth Ljadov jt. Raamatuesitlus ja vestlusõhtu toimub 28. novembril kell 17 Solarise Apollos.