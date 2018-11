R2 räpikonkursile "Sina ka" on laekunud juba 33 lugu

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Aet Maatee on ära pidanud kuus suurt pidu. Seitsmes, uhke ja suurejooneline juubelipidu, mille juhtmõte on "Minu arm", seisab järgmise aasta suvel ees.

Kui varem pälvis üle-eestilist tähelepanu Rakvere omapärane jõulupuu, siis nüüd on ainulaadne puu hoopis hiidlastel. Hando Kuntro ja Piret Smagari puuskulptuuri oksad on valmistatud rabamänni juurtest.

Keskkonnaameti looduskaitse spetsialist Tõnu Talvi avaldas lootust, et suvel inimeste õuele eksinud karupojad on metsaeluga kohanenud.

