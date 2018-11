Grete Lõbu põgeneb hulluksminemise eest maratonile: on päevi, kus ellujäämine on saavutus

Tartu Maraton on Eesti talvine laulupidu, mis toob igal aastal kõigist Eesti nurkadest ja ka maailma kõige kaugematest paikadest kokku tuhandeid suusasõpru. Sel aastal liitub spordipeoga ka saatejuht Grete Lõbu. "Mõte on selline, et ma lähen Tartu Maratonile vähemalt mingit osa läbi sõitma, aga tänane seis on selline, et ma ei oska suusatada," avaldas Lõbu.

Naine ütles, et ta ei kavatse minna trennitegemisega liiale ning ei läbi maratonirada, et kellelegi midagi tõestada. "See on ainult minu iseenda pärast," ütles ta.

Lõbu on seni olnud pigem jooksja ja tõdes, et teeb trenni, et hulluksminemist vältida. "Mina jooksen ära hulluksminemise eest. Ma arvan, et minus on ka see pool olemas, kes ei saa iseendaga aeg-ajalt üldse hakkama. Ma korjan ennast väga kokku, kui ma pean minema eetrisse ja tegema oma tööd ja kui mul on elu vinks-vonks korras, aga kui sa lähed koju ja paned ukse selja tagant kinni, on ikkagi päevi, kus saavutus on ka ellujäämine," rääkis Lõbu.

Lõbu ütles, et tema elus on viimane aasta olnud väga keeruline. "Ma juba siis mõtlesin, et peaksin ära jooksma murede ja ängi eest, aga ma ei jõudnud selleni, sest vaim ei olnud valmis," ütles Lõbu, kelle sõnul on rutiinse töölkäimise äng see, mille vastu saab sporditegemisega võidelda.

Lõbule ulatas suusatreeninguteks abikäe suusataja Raul Olle.

Ligi 60-aastase ajalooga Tartu Maraton on maailma üks vanimaid suusamaratone. Lisaks traditsioonilistele Otepää-Elva 63 kilomeetristele ja Arula-Elva 31 kilomeetristele distantsidele on igal aastal Tartu Maratoni kavas ka avatud raja sõit, teatemaraton ning üritused lastele.

46. Tartu maraton toimub 17. veebruaril.