ÖED - Öhuloss

Telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" osatäitja Toomas Tross loodab, et sari jõuab ka ETV või ETV2 kanalile, sest stsenaarium ja karakterid on põnevad ka eestikeelsele vaatajaskonnale.

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

ÖHULOSS Hommik algab ja näpp juba kange Terve päev kuhjan laikide hange Muidu jälgija arv äkki langeb Aina langeb, aina langeb Uus äpp loomas kasumit ja loose Number parem kui mo jalas pole hosen (püksid) Fotoshoot proovin igasugu poose kõiki poose , igasugu poose Swiiiiiiiipe ja Liiiiiiiike Kuid miski sest ei muutu Ma muljun aina ruutu Oo-ooo-oo-oo Swiiiiiiiipe ja Liiiiiiiike Kuid miski sest ei muutu Rahvas nõuab uut Tule mulle Toodan mulle Öhulossi ma ehitan ju sedasi Seebimulle Puhun sulle Minu loss püsib kõrgel vaid nii Tule mulle Toodan mulle Öhuloss kutsub julgemaid edasi Jätan sulle Hea mulje Kop-kop, a kodus pole kedagi Häda käes ma aiman ohtu On siin keegi, kes annaks mulle rohtu Laike vajan iga jumalama õhtu Aiman ohtu , anna rohtu Küll on hea ei pea minema ma trenni Ennast töötlen end vajadusel trimmi Seda äppi ei suuda panna kinni Kõik all inni, tõmmake end trimmi Tule mulle Toodan mulle Öhulossi ma ehitan ju sedasi Seebimulle Puhun sulle Minu loss püsib kõrgel vaid nii Tule mulle Toodan mulle Öhuloss kutsub julgemaid edasi Jätan sulle Hea mulje Kop-kop, a kodus pole kedagi Miski sest ei muutu, rahvas nõuab uut ju Miski sest ei muutu , muljun aina ruutu Tule mulle Toodan mulle Öhulossi ma , -sima, -sima,-sima Tule mulle Toodan mulle Öhulossi ma ehitan ju sedasi Seebimulle Puhun sulle Minu loss püsib kõrgel vaid nii Tule mulle Toodan mulle Öhuloss kutsub julgemaid edasi Jätan sulle Hea mulje Kop-kop, a kodus pole kedagi

