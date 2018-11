Galerii: Valge Maja sai Melania Trumpi juhtimisel uhke jõulurüü

Meedia sai pühadehõngulist USA presidendi residentsi uudistada nädala alguses. Tänavused jõulukaunistused valis välja esileedi Melania Trump ning nende teema on "Ameerika aarded", vahendas CNN.

"Tänavune teema pühitseb Ameerika unikaalset pärandit. Valge Maja sillerdab patrionismi säras," seisis esileedi ametlikus teadaandes.

Melania Trump võtab jõulud Valges Majas vastu teist aastat. Osad jõulukaunistused on pühendatud ka Mealnia Trumpi programmile Be Best, mis kaitseb lapsi, ja millega võideldakse näiteks küberkiusamise vastu. Lisaks on kaunistustes kasutatud palju punast ning majja on kogutud 40 ehtsat kuuske, mis on kaetud jõhvikatega.

Esileedi alustas jõulukaunistuste ettevalmistamist juba möödunud suvel, kui valis disainiosakonnaga sobivad tekstiilid, värvid ja kaunistused.