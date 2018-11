Ansambli Disturbed kontsert viidi üle Saku Suurhalli

Disturbedi karjäär algas 2000. aastal albumiga "The Sickness", mida müüdi Ameerikas enam kui 5 miljonit koopiat. Albumilt pärinevad lood "Stupify", "Down with the Sickness" ja "Voices" püsisid raadiote mängukavades pikka aega.

Tänaseks on bänd välja andnud 7 täispikka albumit, millest neli on jõudnud Billboard 200 tabelis esikohale. Viimane album "Evolution" ilmus oktoobris.

Bändi kuuluvad David Draiman (vokaal), Dan Donegan (kitarr), John Moyer (bass) ja Mike Wengren (trummid).