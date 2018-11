Festivalil Rock in Haapsalu esinevad Katie Melua ja Chris de Burgh

Tuleval aastal kolmandat korda toimuva festivali Rock in Haapsalu esimesteks avaldatud artistideks on Katie Melua ja Chris de Burg. Festival toimub järgmise aasta suvel, 19. ja 20. juulil.

Gruusia juurtega Katie Melua tõusis muusikamaailmas esile oma teise albumiga "Piece by Piece", mille suurhitiks kujunes "Nine Million Bicycles". Samalt albumilt pärineb ka Melua teine märgiline lugu "Just Like Heaven". Katie Melua on väga menukas artist müügitabelites – 2004. ja 2005. aastal juhtis ta Suurbritannia enim müüdud naisartistide edetabelit.

Chris de Burghi hittlugudeks on 1986. aastal ilmunud superballaad "The Lady in Red" ja 1988. aasta "Missing You". 1970. aastatel alanud karjäär ei näita vaibumismärke, Chris de Burgh annab tänaseni kontserttuurie ja tema lugu "The Lady in Red" on müüdud 45 miljonit koopiat.

2018. aastal oli festivali Rock in Haapsalu peaesinejaks 2Cellos.