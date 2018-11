"Harry Potter ja tulepeeker" režissöör: Robert Pattinson oli surema sündinud

Mike Newelli kõige tuntum film on "Harry Potter ja tulepeeker", mis teenis 2005. aastal maailmas kokku ligi 800 miljonit eurot, vahendas "Ringvaade". See lennutas tippnäitlejate hulka ka seni tundmatu Robert Pattinsoni, kellega oli režissööril algusest peale oma plaan. "Kohe, kui teda nägid, siis mõtlesid, et ta peab surema," sõnas lavastaja ja nentis, et see poiss oli surema sündinud. "Ta oli suur blond ragbit mängiv ja lendav noor jumal, oli täiesti võimatu, et ta võidaks, ta pidi kaotama."

Samu omadusi tõi Nevell välja Hugh Granti juures, kelle karjäärile pani režissöör aluse 1994. aasta filmiga "Neli pulma ja üks matus". Lisaks neile on ta teinud koostööd väga mitmete filmimaailma tippudega, näiteks Julia Robertsiga filmis "Mina Lisa naeratuses", Al Pacino ja Johnny Deppiga "Donnie Brascos", Javier Bardemiga "Armastuses koolera ajal" ja Ralph Fiennesiga "Suurtes ootustes".