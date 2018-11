Taivo Piller ehtis "Ringvaatele" ameerikaliku jõulukuuse

"Mõtlesin seda, et selliseid rahulikke ja skandinaaviapäraseid kuuski oleme teile varem ka teinud ning kuna ma olen ise praegu Ameerikas, siis mõtlesin, et teen sellise ameerikapärase lahenduse," sõnas Piller "Ringvaates" ja lisas, et Ameerikas on väga omane, et kuusele pannakse igasugu lilli ja oksi, mis ulatuvad 30-40 sentimeetrit puust eemale. "Tihti see kaunistus tehakse selliselt, et see kuusk jääb sinna alla raamiks, mis hoiab neid ehteid koos, puu vorm moodustub ikkagi ehetest."

Taivo Pilleri sõnul on kuuskede puhul olnud ka minimalismiaeg. "Ma olen teinud ka selliseid kuuskesid, kus on peal ainult põlevad küünlad, jääpurikad või linnud, olen jätnud ka kuuse ehitmata, kui ta on ise väga ilusa vormiga," tõdes ta ja lisas, et kui panna kuusele palju ehteid ja kui ei domineeri üks konkreetne ehe, siis ta teeb kuuse hästi küpseks ja mahlaseks. "Ma usun, et selline kuusk sobib pigem Ameerika keskkonda, kus on ka interjöörid rohkem dekoratiivsed, kus on interjöörides rohkem mustrit ja kus on ruumid natukene rohkem suuremad."

"Ringvaate" jõulukuusel on Pilleri hinnangul umbes 500 erinevat ehet. "Ega see ei olegi mõeldud niimoodi, et selline kuusk peaks inimesel kodus olema."