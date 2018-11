Kanal 2 Margna saadete võimalikust lõpetamisest: sellist otsust ei ole

Meedias on viimastel päevadel spekuleeritud, et Kanal 2 kaotab kevadhooajal programmist Teet Margna produktsioonifirma alla kuuluvad saated "Kuldvillak" ja "Nädalalõpp Kanal 2ga". Eesti Meedia telejaamade juht Rait Killandi ütles, et sellistel juttudel pole alust.

"Ma ei saa öelda, et lõpetavad. Mitte ükski asi pole sellises staadiumis, et me peaksime midagi lõpetama. Pigem on see, et me otsime sobivaid aegu ja kohti neile. Millal need tegelikult eetris on, see on alles otsustamisel. Midagi kindlat ei ole," lausus Killandi ERR Menule. "See, et programmis võib muudatusi tulla, on küll tõenäoline, aga nendest ma ei saa rääkida," lisas ta, et otsust saadete lõpetamise kohta ei ole.

Seda, kas "Kuldvillak" ja "Nädalalõpp Kanal 2ga" on kevadel Kanal 2 eetris, ei oska Killandi öelda. "Võib-olla on, võib-olla ei ole. Ma tõesti ei oska öelda. Me oleme kõik variandid võtnud enda jaoks lauale, kui selgub, et neid on mõistlik hoida eetris, küllap nad siis on," põhjendas ta.

Killandi lisas, et telepubliku huvi ei ole ainus tegur, mis programmi määrab. Nii "Kuldvillak" kui ka "Nädalalõpp Kanal 2ga" olid oktoobris teletabeli 20 vaadatuima saate hulgas. "Kõigi saadete kohta võib öelda, et äkki mingitel tingimustel ei ole enam mõistlik," põhjendas ta, miks nende saadete kõrvaldamist võidakse kaaluda.

Killandi sõnul on kõik programmiga toimuvad muudatused normaalne nähtus. "Saadetega on alati nii, et mingi aeg on nad puhkusel ja siis nad tulevad uuesti eetrisse. Siin pole mitte midagi üllatavat," lisas ta.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann kommenteeris, et teleprogramm ongi muutuv asi. "Täna me räägime järgmise aasta kevade programmist ja seal on veel mitmed variandid ja võimalused õhus. Töö käib, teles on teada, et jaanuar ja veebruar on rahulikum periood. Seda, mis märtsikuus toimub, on veel vara öelda," kinnitas ka tema.

Kui saated peaksidki programmist kaduma, pole Killandi sõnul seal taga mingit konflikti. "Ei, kindlasti mitte," kinnitas ta.