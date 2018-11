Ansambel Smilers saab omanimelise trammi

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Aet Maatee on ära pidanud kuus suurt pidu. Seitsmes, uhke ja suurejooneline juubelipidu, mille juhtmõte on "Minu arm", seisab järgmise aasta suvel ees.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas muusikute nimed anda 12 KT-6 trammile. Lisaks Neeme Järvi ja Anne Veski nime kandvatele muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi ning 20 CAF trammil on populaarsed naisenimed.

Smilersi nime kandva trammi liinile saatmisel on kohal Hendrik Sal-Saller ja teised ansambli liikmed. Oodatud on kõik ansambli austajad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel