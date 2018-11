Selgusid Eestimaa aasta küla 2019 esimesed kandidaadid

Harjumaal valiti aasta külaks Suursoo küla Rae vallast, Pärnumaa aasta küla on Jõesuu küla Tori vallas. Kohalikud ühendused tunnustavad lisaks aasta küla valimisele ka erinevate paikade säravaid tegusid ja sädeinimesi. Pärnumaa Kodukant valis aga tänavu esimest korda välja ka tegusa maapere – selle tiitliga tunnustatakse peret, kes on kaasa aidanud kogukonna positiivsele arengule. Tiitli pälvisid ema ja poeg Elve ja Virgo Vahenõmm, kes Pärnumaa Kodukandi juhatuse liikme Tiina Heidemanni sõnul on pühendunud külaelu edendamisele. "See on nende elu loomulik osa," tõstis Heidemann esile.

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liikme Ester Tammise sõnul on aasta küla valimine igas maakonnas oluline just seetõttu, et külaseltsid hindaksid ise oma võimekust. "Kas seltsi tegevusel on mõju külaelule. külade piirkonnale, kas oleme suutnud siduda põlvkondi läbi ühiste tegemiste ja kooskäimiste, on ehk seltsitegevuses veel ehtsat külaelu hõngu? Mida saaksime veel ja paremini teha?" loetles Tammis.

"Aasta küla väljavalimisel hinnatakse eelkõige koostööd, kus külaselts pakub tuge ja võimalusi kõigile, samuti seda, et hea tulem saadakse pikema aja jooksul ja see omab ka pikaajalist mõju. Kõik, mida tehakse oma kodukoha arengu nimel, väärib tunnustust. Ja nagu hiidlane ütleb: ega enesekiitust saa teiste hooleks jätta. Hakkame aga ise kiitusega pihta!​​"

2019. aastal Eestimaa aasta küla väljakuulutamisega tipnev algatus saab teoks kaheksandat korda. Eestimaa aasta küla valimised toimuvad üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile oma aasta küla. 2017. aastal pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Läsna-Loobu küla Lääne-Virumaal.

Mitmel pool jääb aasta küla väljakuulutamine Ühisnädala raamesse. Lisaks pakuvad külad üle Eesti Ühisnädalal 26. novembrist 2. detsembrini mitmesuguseid sündmusi – saab tutvuda külamajadega, toimuvad mõttetalgud, ajalooõhtud ja õpitoad. Lähemalt saab Ühisnädala sündmustega tutvuda siin​.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.