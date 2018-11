Karl Madis mängib "Pärlipüüdjat" jätkuvalt hea meelega

Madis tõdes, et ilma loota "Pärlipüüdja" ei ole 35 aastat Karavan saanud. "Isegi kui jätad tegemata, siis ikka küsitakse, et kuhu see siis nüüd jäi. Või kui teed alguse poole ja keegi tuleb hiljem ning ütleb, et aga tema polegi kuulnud, siis tuleb vahel kaks korda teha."

Ta kinnitas, et mängib seda jätkuvalt lusti ja rõõmuga. "Ma teen seda, mida inimesed tahavad. Mis ma siis laval teen? Ajan oma jonni ja ei tee? Sellist asja ei ole."

Autor: Kairit Leibold/ERR

35-aastane Karavan tunneb end Madise sõnul praeguse ajal muusikamaastikul mõminaräpi jm hulgas üsna julgelt. "Piinlik ei ole. Poisid on täiesti tipptasemel. Eks see laevakool ja Viru hotelli 2. korrus on tugeva põhja alla pannud."

Kui vana Karavani puhul tõstaks ta tugevusena esile kolme-neljahäälse tausta, siis uue kooseisu puhul on see instrumentaal. "Meil on fantastilised instrumentalistid. See bänd mängib, mida tahab, mitte seda, mida oskab."

85.–86. aastal andis Karavan 200 kontserti aastas, mis pole Madise sõnul üldse mitte liialdus. "Ma olen isiklikult teinud ka 260 kontserti aastas, aga Karavaniga oli 200 küll." Ta nentis, et tegelikult oli see meeletu tapmine. "Aga noored mehed, mis seal oli."

Laeval tuli mõnel päeval tol ajal isegi 11 tundi laval olla. "Laev käis üsna kiiresti, et hommiku kell 10 hakkasid, tegid oma neli setti ära, siis tuli uus rahvas peale, tegid veel neli setti ja pärast õhtul panid veel kolm setti."

Nad protestisid selle 11 tunni vastu küll, sest Soome seadused lubasid 9. "Aga laeva kapten ütles, et need viimased kolm tundi on järgmises päevas."

Madis ei oska öelda, miks Karavanil 80. aastatel nii hästi läks. "Fix oli oma fantastilise projektiga juba ees. Aga eks me olime värsked näod ja oma värske, natuke queen'iliku taustaga." Ta lisas, et kuigi kuulutati, kuidas ta on miljonite tüdrukute lemmik, siis pärast kontserte läks ta koju ikkagi üksi.

Ta tunnistas, et peab Karavani suurimaks saavutusteks vaieldamatult just Eurovisiooni aastal 1994 koos Silvi Vraidiga, kellele nad laulsid tausta. "Kuulasin viimase Eurovisooni ajal meie versiooni, mis me sel ajal tegime ja võrdlesin artistidega, kes on nüüd Eurovisioonil praegu ja piinlik küll ei olnud. Me laulsime puhtalt. Seal ei olnud ühtegi vale nooti." Omal ajal sai see lugu eelviimase koha ja see oli Eesti ajaloo esimene finaalis esinemine.

Madis sõnas, et oli väga õnnetu, kui Meelis Punder pidi bändist lahkuma, sest tal oli Jaan Karbiga tüli. "Aga mina ei saanud midagi teha." Ta ütles, et on mõlemat meest kutsunud nii 25. kui ka 30. Karavani sünnipäevale. "Aga ei ole tulnud. Kui üks ei tule, siis ei tule teine ka. Ma olen niimoodi aru saanud."

Üksteisele häid jõule ja head sünnipäeva nad ei soovi. "See aga ei tähenda, et kui me kuskil linna peal kokku saame, et me siis terekätt ei annaks ja ei küsiks, kuidas läheb."

Ta rääkis, et bändi sisetülid tekkisid siis, kui tuli näiteks kaks nädalat järjest koos olla. Metsikut elustiili ta bändide lahkuminemise põhjuseks ei pea. "Pigem hoiab see koos. Istud õhtul maha, räägid sellest esinemisest. Vahest ongi vaja võtta nina täis ja öelda ausalt, kuidas asjad on ja mida peaks muutma. Siis on seda solvumist hoopis vähem."