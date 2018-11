Lungede kõige suuremad tülid on tulnud ühistest mööbli kokkupanekutest

Saates "Hommik Anuga" olid külas Inga ja Toomas Lunge, kes mängisid saatejuht Anu Välbaga ka mängu "Kui hästi tunnen abikaasat", kus nad pidid tuvastama oma abikaasa tsitaadid väljaannete pealkirjadest. Mängu käigus tuli välja, et Inga oskab kasutada akutrelli ja nendevahelised kõige suuremad tülid on seni olnud need, kui nad peavad koos kokku panema mõne mööblieseme.

"Talle tundub kogu aeg sedasi, et mina teen seda kõike valesti," märkis Toomas Lunge. "Siis ma lähen tavaliselt teise tuppa, sest ta istub tavaliselt oma trell käes, sest ta tahab seda ise teha. Tal on lihtsalt see tunne, et ta oskab seda."

Lunged saates "Hommik Anuga". Autor: Kairit Leibold/ERR

Inga lisas, et kõik mööbliesemed, mis ta on ema ja õega kokku pannud, ka püsivad kenasti koos. "Meil on teatav vilumus selles suhtes. Kui ma tean, et Toomasel on kontserdi aeg, siis ma ajastan nii, et panen hästi kiiresti kokku, et siis ei pea üldse arutama või ei tulegi diskussiooni."

Inga märkis, et nad olid Toomasega hiljuti arutanud, et nad pole tegelikult oma esimese ühise albumi protsessi käigus märganudki, kui palju on aasta jooksul tehtud. Peale selle, et Ingal tuli välja "Pilvede all" film ja tema esimene raamat "Nupukas Nora", osales ta suvel ka naiste spinninguspordi võistlustel ja tuli oma kalastuspartneriga Eesti meistriks. "See polnud üldse nii lihtne kui võis arvata."

Lunged saates "Hommik Anuga". Autor: Kairit Leibold/ERR

Inga ja Toomas Lunge esimese ühise albumi "Kingitus" tekstid on kirjutanud Inga ja viisid Toomas ning Inga sõnul on need väga hoolega läbi mõeldud ja välja valitud. 29. detsembril lähevad nad nende samade lugudega tuurile ja käivad kokku 11 kohas. Albumil on ka 11 lugu.

"11. veebruar on minu sünnipäev. Seda numbrit 11 on tõesti väga palju ja kui ma seda hakkasin märkama juba kooliajal, et seda number 11 igaltpoolt tuleb – 11. kuupäevaga on sündinud minu ema, mina ja küll me seda Norat ootasime, ta muudkui sündis ja sündis ning ma mõtlesin, et mis see jama on, kuni ema mulle lõpuks saatis sõnumi, et "Inga, ta ootab kuupäeva", ja tõesti, Nora kuupäev on ka 11," selgitas Inga.

Saates esitasid Lunged ka oma esimese ühisalbumi nimiloo "Kingitus". Autor: Kairit Leibold/ERR

Inga lisas, et on nüüd teinud sellele numbrile kummarduse vastu ka. "Kui on asjad, kus sa pead numbriliselt lähtuma, siis ma olen seda rõõmsasti kasutanud." Kui ta saaks midagi kinkida, siis oleks see aeg ja seda nad üksteisele selle albumiga kinkida tahtsidki – koosolemise aega. "Terve aeg saame koos kontserte ka anda, nii et see on puhtalt meie kvaliteetaeg."