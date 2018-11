Geenivaramusse on eriti oodatud eakate vereproovid

Geeniteadlased on otsustanud eesti 100. sünnipäevaks koguda veel sada tuhat uut geenidoonorit. Eakad ehk seda ei mõista, aga tegelikult on eriti oodatud just nende vereproovid.

"Meil on just vaja vanemate inimeste vereproove, sest need on kõige huvitavamad. Esimene asi, mida inimene teeb, ongi see, et ta annab väga suure panuse Eesti teadusesse," selgitas TÜ Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani "Prillitoosile".

"Iga proov on meile väga väärtuslik, eriti eakate inimeste proovid, sest siis meil on võimalik uurida seoseid erinevate geenide ja erinevate haiguste vahel ja teha uusi avastusi ning meditsiini paremini personaliseerida ja seda geneetilist infot kasutusele võtta meditsiinisüsteemist. See on panus nende laste ja lastelaste tervisesse ka."

Lisateavet saab Geenivaramu geenidoonorluse kodulehelt.