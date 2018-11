Suri näitleja Ricky Jay

Mustkunstnik ja näitleja Ricky Jay, kes mängis filmides ja telesarjades nagu "Boogie Nights", "House of Games" ja "Deadwood", suri laupäeval Los Angeleses 72-aastasena.

Jay mänedžeri sõnul suri ta loomulikku surma. "Ta oli ainulaadne. Me ei näe kunagi kedagi temasugust," vahendas Variety.

Tema advokaat Stan Coleman kinnitas tema surma. Tema partner Michael Weber ettevõttest Deceptive Practices tegi Jay surma kohta postituse Twitteris. "Mul on kahju teatada, aga mu silmapaistev sõber, õpetaja, kaasautor ja vandeseltslane on lahkunud."

New Yorkeri portreeloos nimetati teda kõige käeosavamaks elusolevaks mustkunstnikuks. Jay oli tuntud ka oma kaarditrikkide ja mälutehnikate poolest.

Ta astus üles mitmetes David Mameti filmides, sealhulgas "House of Games", "The Spanish Prisoner", "Things Change", "Punane vöö" ("Redbelt") ja "State and Main".

Steve Martin, kellega koos ta astus üles filmis "The Spanish Prisoner", kirjeldas Jayd New Yorkeri portreeloos. "Ma mõtlen Rickyst kui mustkunstnike intellektuaalsest eliidist. Ta oskab oma võimekust näidata, kuid ta tunneb ka valdkonna teooriat, ajalugu ja kirjandust."

Telesarja "Deadwood" esimesel hooajal mängis ta kaardiosavat Eddie Sawyerit ja kirjutas sarjale ka stsenaariume.

1997. aasta James Bondi filmis "007: Igavene homne" ("Tomorrow Never Dies") Pierce Brosnaniga mängis Jay küberterroristi.

Weber lõi ta ettevõtte Deceptive Practices, mis pakkus lahendusi filmidele ja telesaadetele nagu ratastool, mis varjas Gary Sinise jalad "Forrest Gumpis". Nad töötasid ka filmidega nagu "Lõppvaatus" ("The Prestige"), "Illusioonide meister" ("Illusionist") ja "Oceani kolmteist" ("Oceans Thirteen").

Jay'le, kes sündis Brooklynis kodanikunimega Richard Jay Potash, tutvustas mustkunsti tema vanaisa. Ta alustas esinemist New Yorgis, soojendades rokkbände. Esimene film, mille juures Jay töötas, oli Caleb Deschaneli "Escape Artist".

2012. aastal ilmus dokumentaalfilm tema elust pealkirjaga "Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay".