Mudellennundus jõudis ka Haapsalu lasteni

Esimeses tunnis lapsed suuri, mootori jõul liikuvaid mudeleid veel ei lennutanud, küll aga said nad koos vanematega meisterdada mõne lihtsama lennuvahendi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me vaatame, kuidas nende käed töötavad, mida nad üldse on enne omandanud, võib-olla nad on isade-emadega juba midagi teinud. Vastavalt lapsele me näeme, mida ta oskab," selgitas Laanejõe.

Mudelispordis võib jõuda kaugele. Johanna Aaslepp alustas Andres Laanejõe juhendamisel Hiiumaal umbes viie aasta eest ja tänavu võitsid noored hiidlased meeskondliku maailmameistritiitli.

"Need õpilased, kellega ma olen seal tuttavaks saanud, nad enamus kõik on mu sõbrad tänapäeval. Ja kõik need välismaalased, kes seal on - leedukad-lätlased - me teame nimepidi ja me kallistame igal võistlusel. See on hästi armas," rääkis Aaslepp.

Andres Roosma tõi oma kaks last mudellennundusega tutvuma, sest teab nooruspõlvest, kui arendav see on.

"See oli võib-olla see, mis andis kuidagi sellist järjepidevust ja n-ö enesekindlust juurde, et õppida oma kätega asju tegema," ütles Roosma.

Kohaletulnute seas oli ka neid, keda huvitab mudelite meisterdamisest enam hoopis droonide lennutamine.

"Mulle meeldib kui droonidel on kaamerad ja kui droonidega saab ilusaid kaadreid teha," põhjendas Remi.

Innovatsioonikeskuse Innokas juhataja Angela Leppiku sõnul on mudellennundusringi avamist plaanitud kaks aastat.