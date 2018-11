"Ongi Koik": Naani ja Nõmmiku valimiskompass Jaak Madisoniga

Naan ja Nõmmik uurisid pärast jõusaalisessiooni Madisonilt muu hulgas tema erakonna aluspõhimõtete, EKRE valimisvõidu ohust nende geisõpradele ja ka seda, mida tähendab sõna mandaat ning mis muusikat ta kuulab. Madison paljastas ka, et Eestist on raske tõrvikuid saada ja nad on neid paar viimast aastat toonud Lätist.

