"Ongi Koik": ratastraktor meelitab noored maale elama ja lapsi sünnitama?

Riigikogu suures saalis oli sellel nädalal kõne all oluline teema – elu võimalikkuses maal. Maaelu tendentsidega on väga hästi kursis Siret Kotka-Repinski, kes teab, et tendetsid on sellised, et inimesed ütlevad, et nad lähevad maale, aga tegelikult lähevad hoopis tendentslikult Tallinnasse või Tartu ümbrusesse, mis aga pole mingi õige maa.