"Ongi Koik": Eesti 200 näitab, kui oluline on perekond

Tarode erakordselt suur hulk erakonnas tõi kaasa selle, et erakonnastumises hakati kahtlustama kõiki ülejäänud Eesti Tarosid. Õiguskantselei kantselei töötaja Külli Taro pidi lausa avalikult kuulutama, et tema ei kuulu erakonda Eesti 200.

Uue erakonna Eesti 200 liikmed said sel nädalal avalikuks ja sellest ilmneb, kui oluline on perekond. Arvuliselt kõige rohkem kokku viis on erakonnas Eesti 200 inimesi, kes kannavad perekonnanime Taro.

