Lembit Öpik: mul on peaaegu kohustus Eestis valimistel kandideerida

Öpik veel Eestis valimistel kandideerida ei mõtle. "Aga mul on huvi. Ma olen täitsa aus ses osas. Poliitiline huvi on nagu malaaria. Sa arvad, et sa oled sellest lahti, aga siis tuleb ta tagasi. Kui ma siia kolin, siis olen päris kindel, et see poliitiline meelitus on nii suur, et ma kandideerin siin. 100 protsenti ei saa öelda, aga ma arvan, et mul on peaaegu nagu kohustus seda teha," rääkis Öpik saates "Hommik Anuga".

Ta kinnitas, et plaanib Eestisse elama tulla, kus ta kunagi tegelikult elanud ei ole. "Aga ma tulen siia nii tihti. Harilikult iga kahe kuu tagant tulen siia. Täitsa selge, et elu siin on mugavam kui Londonis. Ma olen Londonist nii ära tüdinenud."

Öpik lisas, et Eesti on selgelt õige koht, kuhu tulla. "Tallinn on selles mõttes mugavam, et liiklus töötab, trammid töötavad, lennujaam on ainult 10 minutit siit [ETV stuudiost – toim] eemal. Inimesed Londonis on väsinud. Eestis on optimism."

Briti parlamendis töötas ta 13 aastat. "See oli väga väsitav. See oli positiivne asi ka, aga lõpuks ei ole seda võimalik minu meelest rohkem kui 20 aastat teha. Mul oli elu elada ja on raske seda teha, kui sa oled samal ajal Briti parlamendi liige."

Öpik märkis Briti parlamenti saamisest rääkidest, et tema pere oli alati väga välispoliitiline. "Aga teine õnnetus oli, et ma sündisin Põhja-Iirimaal ja see on väga poliitiline rajoon." Tema vanemad rändasid Eestist välja 70 aastat tagasi. "Ka see oli poliitiline asi. Ma sündisin 53 aastat tagasi ja minu elu oli juba siis poliitiline, ja ma elasin Belfastis, kus olid samuti suured probleemid."

Öpiku sõnul oli see peaaegu õnnetus, et ta 1997. aastal kandideeris ja võitis. "Aga nüüd ma näen, et see oli võib-olla osa mingisugusest suuremast plaanist ja seepärast ma olin seal."

Ta märkis, et valimistel tagab edu see, kui inimene on vaikne ja aus. "Aga raskus on see, et kui inimesed võistlevad, siis läheb midagi valesti – inimesed hakkavad valetama või annavad lubadusi, et nad teevad ühte või teist asja. Samamoodi on UK-s. Kui sa võidad, siis sa ei saa kõiki neid asju teha. Ei saa sada asja teha, võib-olla viis. Kui paistab, et lubasid liiga palju, siis inimesed on pettunud."

Eestis mõnda parteisse kandideerimise kohta märkis Öpik ka, et suur küsimus on, et kas parteid saavad Eestis üldse koos töötada. "See on tähtis. Me näeme UK-s, et parteid ei tööta väga hästi."

Ta lisas, et asjaolu, et harilikult ükski erakond Eestis valimistel enamust ei saa, tekitab samuti raskusi. "Aga võib-olla see on parem süsteem kui UK-s, sest UK-s üks partei on suurem ja see väikesed parteid pöörlevad selle ümber nagu planeedid peaaegu."

Ilma oma isikliku poliitilise narratiivita ei ole Öpiku sõnul mõtet poliitikasse tegelikult üldse minna. "Teine asi, kui sa teed asju valesti, siis ole aus. Ütle, et ma katsusin seda teha, aga ei läinud õigesti. Inimesed usuvad sind, kui sa paistad aus. Aga kui sa valetad, siis nad näevad sellest läbi otsekohe." Ta tunnistas, et vahetevahel valetas ta siiski ka ise.

Öpiku sõnul on ta käinud ära nii populaarsuse tipul kui ka põhjas. "Ma ütlen, mida ma mõtlen. Ma ei ütle, mida ma arvan, et teised tahavad kuulda. See on ebamugav vahetevahel. Teine asi on see, et inimesed on alati huvitatud, kes on minu tüdruksõber. See on keeruline asi. Kui sul on suurem kuvand, on sul ka suurem oht."

Skandaalsetest pealkirjadest rääkides, mis tema kohta Ühendkuningriigi meedias tema parlamendisaadikuks olemise ajal ilmusid, märkis Öpik, et see on huvitav, et ajakirjanikele on tema elu huvitavam kui nende endi oma.

Hiljuti jäi ta ilma ka Westminsteri parlamendihoone passist. "Räägitakse, et ma olen esimene inimene, kes on kunagi sellises olukorras olnud. Ma ei saa täpselt aru, miks nad seda tegid, aga mul on parlamendis mingi vaenlane. Ma saan oma passi märtsis tagasi.

Öpik tunnistas, et pärast seda, kui teda enam Briti parlamenti tagasi ei valitud, oli tal 2–3 väga rasket aastat. "Mul polnud raha, mul polnud tööd ja mul polnud selge, mida ma peaksin järgmiseks tegema."

Tollal oli tal veel endal plaanis vähemalt viis aastat parlamenditööd teha. "Ma istusin kodus ja mõtlesin mida ma teen. Kirjutasin kaks raamatut. Lõpuks olin ma sellepärast peaaegu pankrotis, sest mul polnud teenistust."

Öpik lisas, et otsis järjepidevalt kohta avalikes suhetes, ringhäälingus, kuid ei saanud kolm aastat midagi. Oma otsingutel tegi ta isegi muusikat, käis telesaadetes ja proovis püstijalakoomiku ametit. "Olin kodus ja ootasin, et mida ma teen järgmiseks. Nüüd lõpuks, viis aatat tagasi hakkasid asjad liikuma." Praegu töötabki Öpik Eesti idufirmas Starship Technologies.