Kristel Aaslaid: viieaastaste naljad ajavad mind ikka veel naerma

Kristel rääkis, et soov näitlejaks ja lauljaks saada oli tal juba noorena. Näitlemisega hakkaski ta tegelema põhikoolis, kui tegi klassikaaslastega oma esimese näidendi "Hans ja Grete", kus oli juhtumisi isa rollis.

"Kuna Kuressaares ei olnud sel hetkel teatriringi, siis hakkasime ise klassiõdedega näidendeid tegema ja käisime mängimas näiteks lasteaedades. Kuressaares polnud palju lasteaedu, kus mängida ja nii siis pidime pidevalt uusi etendusi tegema," rääkis ta.

Kristeli sõnul oli näitlemine lõbus tegevus, mis ühtlasi andis võimaluse saada koolitundidest vaheldust. "Ka klassivennad tulid meile hea meelega appi ja olid valmis etenduse ajal kas või papist dekoratsioone üleval hoidma, sest see aitas neid tundidest ära," meenutas Kristel.

Kuigi Kristel unistas juba noorena näitlejaks ja lauljaks saamisest, hoidis hirm teda esialgu tagasi. "Ma arvasin, et ma ei saa kummakski, sest ma ei julgenud nendesse koolidesse sissegi astuda. Ei julgenud lavakasse minna ega julgenud ka näiteks Georg Otsa kooli minna," tunnistas ta. Seepärast asus ta õppima hoopiski suhtekorraldust.

Kulus vaid kaks nädalat, kui selgus, et tegemist pole üldsegi selle erialaga, milles ta ennast ette kujutaks. Ka sellele tõdemusele jõudes jätkas ta veel samal erialal õppimist, kuna otsus oli tehtud ja aega ka sellesse panustatud. "Ja siis tuli elu – võttis kratist kinni ja ütles, et sa ei pea seda tegema ja mine tee hoopis neid asju, mida sa tahad teha," kirjeldas ta oma elumuutvat otsust muusika ja näitlemise kasuks.

Näitlejast telestaariks

Oma tuntuimasse näitlejarolli astus Kristel neli aastat tagasi, kui alustas telesaade "Padjaklubi," mida nüüdseks mängitud eetris juba 10. hooaega. "Padjaklubi" on andnud Kristelile palju õppetunde ja selleks, et veelgi enam oma näitlemisoskusi arendada, sunnib ta ka iseenda etteasteid teleekraanilt vaatama. Kristel nentis, et iseenda näitlemist on teinekord küll raske vaadata, aga sellest tuleb üle olla, et enda kohta ja oma vigadest õppida.

Kuigi kahtlemata kogus noor näitleja ja laulja "Padjaklubi" najal kõvasti populaarsust, siis enda sõnul sai tema kuulsus tegelikult alguse pigem meelelahutussaatest "Su nägu kõlab tuttavalt". "Ma arvan, et kuna näosaade oli vahetult pärast "Padjaklubi" saadet, siis esimest korda ei olnud ma enam Misha, vaid sain olla Kristel," ütles ta.

Kui noored tõid vestlusõhtul välja, et Kristeli tembud teleekraanil lõbustavad ka kõige pisemaid televaatajaid, siis selle peale tõdes Kristel, et vanus ongi tegelikult ainult number ja enda lapselikkusest ei peagi tegelikult tingimata keegi lahti laskma.

"Ma olen 29-aastane, kuigi ma ise arvan, et mõnikord on mu naljad rohkem viieaastastele mõeldud. Samas need viieaastaste naljad ajavad mind ikka naerma. Ma tunnen, et tänu sellele olen ise õnnelikum ja lõbusam inimene, kui ma ei kasva oma naljades ka nii suureks," nentis ta.