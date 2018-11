"Ringvaates" kuulutati Aasta Autoks Kia Stinger

Aasta Auto 2019 edetabel:

1. Kia Stinger (80)

2. Kia Ceed (74)

3. Ford Focus (72)

4. Peugeot 508 (46)

5. Volvo V60 (46)

6. Audi A6 (34)

"Uskumatu paljude jaoks, aga Kia Stinger on Eesti Aasta Auto. Kui mõnikord on meid süüdistatud, et oleme valinud Aasta Autoks väga tavalise auto, siis seekord seda süüdistust me ei saa. Aga kindlasti saame nüüd kõva süüdistuse, et miks me valisime niivõrd erilise auto," märkis Ojala. "Aga punktid sellise asja kokku andsid. Exceli vastu ei saa."

Volvo V60 on tüüpiline rootsi pereuniversaal: turvaline, luksuslik, soliidne ning mõõtudelt keskklassi sõiduauto. Hind samuti soliidne – alates 36 690 eurost.

Volvo V60. Autor: ERR

Ford Focus on maailma ühe vanima autotootja globaalseim mudel. Auto, mis peab võrdselt edukalt meeldima nii Uus-Meremaal kui ka Amazonases ning muidugi ka Eestis. Hind on soliidne – alates 16 500 eurost.

Ford Focus. Autor: ERR

Audi A6 on suuremat sorti Saksa luksusauto. Suurem ennekõike oma ei tea mitmendat korda sama nime all toodetud eelkäijast. Baasmudeli hind on 46 150 eurot.

Audi A6. Autor: ERR

Peugeot 508 on ennekõike autojuhi mugavusele rõhku panev Prantsuse sedaan, mis on pärast mudeliuuendust seekordses kehastuses paras disainipauk. Seda nii väljast – kus iga nurga alt kangastub viiteid eelmiste aegade autodisaini klassikale – kui ka seest. Selle auto salong on ilmselgelt laenatud Luc Bessoni kosmoseodüsseiast "Viies element". Hind aga nii kosmiline ei tundugi. Selle saab kätte 25 900 euroga.

Peugeot 508. Autor: ERR

Korea rahvaauto Kia Ceed on üle maailma väike keskklassi Jaapani markidele koha kätte näidanud liiklusvahend. Soodne, eriliselt töökindel ja ilma üleliigsete vimkadeta. Teisisõnu – praktiline pereauto. Hind ka igati mõistlik – 14 990 eurot.

Kia CEED. Autor: ERR

Kia Stinger on rahvusauto Ceedi täielik vastand. Võib lausa öelda, et üleni üks suur vimka. Väliskuju poolest meenutab sõiduk mõne Itaalia ja Saksa sportsedaani sohilast, ja oma eeskujulike sõidunäitajatega nelikveoline tippmudel sööstab nullist sajani 4,7 sekundiga, saavutades tippkiiruseks 270 km/h, millega see häbematu riisirakett ründabki just traditsiooniliselt Euroopa luksusmarkidele reserveeritud lõputult pikki kiireid maanteeotsi nautivate klientide turuosa. Hind on sellel ka seisuse vääriline – 49 990 eurot.

Kia. Autor: ERR