Mikk Saar: abiellumine mu elus suurt ei muutnud, küll aga poja sünd

"Ringvaate" stuudios käis Mikk Saar, kes on jõudnud lühikest aega nautida nii abielumehe kui ka isarolli ja andis hiljuti välja uue albumi oma uue bändiga. Tema sõnul abielu nii väga tema elus midagi ei muutnud, küll aga poja sünd, mistõttu on ta kõvasti rahulikum inimene. Ka muusika pole seetõttu enam esmatähtis.

"Maailmavallutamise tuju on kõigil muusikutel kogu aeg. Aga see suur valu on ära kadunud. Muusikafanaatikutel on ehk kurb tunnistada, aga poeg on olulisem kui muusika," nentis Saar.

Saar on Tanja Mihhailovaga olnud abielus nüüdseks kaks aastat. "Aga see abielu ei muutnud minu elus eriti midagi. Küll muutis väga palju poja tulek. Oma elu ringi seadmine on olnud prioriteet, ja harjumine sellega, et sul on keegi, kellega sa pead tegelema, kes sind vajab. Muidu olime me sellised isiksused, kes nautisid oma vaba aega suhteliselt palju, kuigi me olime paar."

Saar märkis, et tema ja Tanja Mihhailova-Saar vaba aeg bändide näol tuleb teise inimese arvelt. "Kui mina teen midagi, siis tema peab olema kodus. Kui tema teeb midagi, siis mina pean olema kodus. Kui just ei ole vanaema, kes käivad meil kodus abis aitamas lapsega."

Saar lisas, et tema poeg peab paraku varakult harjuma sellega, et november-detsember on selline aeg, kus ta näeb rohkem vanaema. "Ta näeb oma vanemaid sellel ajal ka, aga hästi palju näeb ka vanaema. Ma ise loodan, et me kompenseerime talle selle aja kevadel, kus ma saan ainult temaga koos olla."

Saare poeg on praeguseks 9-kuune ja mees loodab, et on olnud hea isa. "Kõik oma vaba aja, mis mul on – ja ma üritan tema tõttu omale seda vaba aega ka juurde tekitada – veedan oma lapsega. Mul on see privileeg veeta oma lapsega terved päevad, erinevalt isadest, kes käivad üheksast viieni tööl. Mõned õhtud on mul ehk vähem aega, aga mul on päevad suhteliselt rahulikud."

Ta rääkis, et poeg on vaikselt hakanud juba häälitsema, laulma ja ka tantsima. Näolt on ta Saare meelest rohkem emasse. "Kunagi, kui me võrdlesime tema kahekuust pilti ja Tanja kahekuust pilti, siis ta on pigem ema nägu. Iseloomult loodan ka, et rohkem ema moodi. Minul oli väga raske puberteet – jooksin kodust ära ja ei käinud eriti tundides ja tegelesin kõige muuga, mis tundus põnev, aga vanematele ilmselt palju rõõmu ei paku."

Kurja ema ja leebe isa stereotüübist rääkides märkis Saar, et tema üritab siiski kodus säilitada rahu, isegi kui see on olukord, kus lapse ema ei ole sellega rahul. "Üritad säilitada rahu, aga teed nii, nagu arvad, et oleks targem teha."

Saar andis uue bändiga Colours of Today välja albumi vinüülil. "Me oleme ise suured vinüülikuulajad. See on ainuke hetk, mis sa võtad reaalselt tänapäeval kuulamise jaoks. Muidu kuulad autos, mis on natuke liiga pealiskaudne."