Bombillaz käis Indias tuuril: kogu aeg oli korraga pool seltskonda haige

"Kusjuures tee ääres olid liiklusmärgid olemas, et iga kell võib tiiger või elevant tulla. Aga siiamaani jäime ellu. Madu olla näinud vist ühed meie sõbrad näinud," ütles Kaare.

Bombillaz jõudis tuuri käigus erinevatesse koolidesse, laste- ja haridusorganisatsioonidesse.

Kaare rääkis, et nad tegid oma reggae-lugude kõrval tegid nad ka selliseid lugusid, mis indialastele ehk rohkem sobisid. "Näiteks Rajasthani rahvamuusikat ja mõned hindikeelsed laulud." Ta ei tea, kas kohalikud said aru, mida nad laulsid.

"Igatahes need Rajasthani lood tõmbasid küll publiku vägagi käima," nentis laulja ja klahvpillimängija Kadi Uibo. "Nende tuline kaasaelamine kohe tõmbas käima."

Uibo märkis, et ehk Eesti ja India publiku vaheline erinevus ongi see, et publik reageerib väga tuliselt. "Kui neid kohe miski asi köidab, siis läks kohe tööle."

Kaare ütles, et turbanikandmine läheb indialastele väga peale. "See läheb väga hästi peale, sest see on midagi oma. Kui ma selle pähe panen, siis neil juba nägu läheb laia naeru täis."

Uibo rääkis, et valdavalt oli kogu sealoleku aja jooksul korraga pool seltskonda haige. "Üksteisele sai rohtusid toodud ja aidatud. Lihtsalt kogu see mikrofloora on nii teine, pluss ei ole ikka harjunud kõige igapäevaselt tšilliga üle valama."

Kaare nentis, et neil oli indialastega üksteisest arusaamine sealoleku ajal kogu aeg keeruline ja tekitas probleeme. "Sul on kokku lepitud, et asi hakkab sellel ajal, siis sellel ajal see ei hakka."

"Alati on aega juua teed, süüa küpsist järjekordse direktori kabinetis, kus võib-olla ei oska isegi ühtegi sõna vahetada, kuna direktor ei räägi inglise keelt," jätkas Uibo. Ta lisas, et nad käisid enamasti Himaalaja mägede väikestes linnades ja külakestes, kus paljud inimesed inglise keelt ei räägi.