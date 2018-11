ETV ekraanil stardib "Midsomeri mõrvade" värske juubelihooaeg

"Midsomeri mõrvad" on jõudnud juba 20. hooajani olles sellega üks edukamaid ja pikima elueaga kaasaegseid Briti krimisarju. Menukas sari viib ka sel hooajal maalilisse ja omapäraste küladega Midsomerisse, mille elanikel on ohtralt valgustkartvaid tegusid hinge peal. Juubelihooaja avab kummaline lugu õllepruulikoja tõrrest leitud surnukehast.



"Midsomeri mõrvade" värsketes osades võtab peategelasena taas koha sisse John Barnaby, keda kehastav Neil Dudgeon on vaatajaid rõõmustanud viimased kuus hooaega. Tema abilist Jamie Winterit kehastab eelmisest hooajast sarjaga liitunud Nick Hendrix. Juubelihooajal liitub sarjaga uus patoloog, keda mängib seriaalist "Võõramaalane" tuttav Annette Badland.



Esimest korda 1997. aastal tele-ekraanidele jõudnud "Midsomeri mõrvad" on menu nautinud kõikjal maailmas - lisaks Eestile on sarja näitamise õigused müüdud enam kui 200 territooriumile.



"Midsomeri mõrvade" uus hooaeg stardib ETV ekraanil reedel, 23. novembril kell 21.40, osa kordus on laupäeval kell 13.00