Uudo Sepp: vahepeal tänaval öeldakse, et Sissi oli palju parem

Superstaarisaate võitja Uudo Sepp kolis pärast saate võitu Saaremaalt Tallinna ja on rõõmus, et elab rahulikus piirkonnas, kus saab vara magama minna.

"Rahulikult saab õhtul magama minna, keegi naabritest valju häält ei tee, kõik on jumala ilus," kiitis Uudo Sepp ETV saates "Ringvaade" Tallinna elu.

Sepp selgitas, et teda ei kutsu pidutsema. "Kui ma peaksin võõrastega tänava peale minema, mind ei kutsu see üldse. Pigem ma ei ole harjunud, et kõik kohe tunnevad ära, kui Tallinna tänavatel käid, siis kuuled, kuidas selja taga inimesed kisavad, et õu Uudo," ütles Sepp.

Pigem on kokkupuuted fännidega olnud sõbralikud, aga noor muusik on ka vaenulike inimestega kohtunud. "Kui olen tänaval kõndinud ja öeldakse, et metsa see Uudo, Sissi oli palju parem," meenutas ta,

Fänne Uudole aga jagub ning noormees andis äsja välja ka oma debüütalbumi "Sinule". Aastalõpp on Uudo jaoks ka kontserte täis. "Esinemisi jätkub, aga nagu igal pool muusikatööstuses öeldakse, siis sellega ei saa rikkaks. See on naudingu pärast, mida mina teen," avaldas Uudo.

Album ilmus koostöös mitmete Eesti ja Soome laulukirjutajatega nagu Maian Kärmas, kes on koos Uudoga kirjutanud enamiku lugude sõnad, Karl-Ander Reismann, Bert Prikenfeld, DJ Rudd, Matias Melleri, Alx Go, Duncan Townsend, Katrina Noorbergen, Jenny Karr, Carsten Schedler.

Terve albumi produtsendiks ning ka mitme loo kaasautoriks on Rootsi produtsent Kim W. Album salvestati Berliinis ja Helsingis, sellel on kokku 10 lugu, sh juba raadiotes kõlanud "Võitmatu", albumi nimilugu "Sinule", "Lendame koos" ja "Tahan elada".