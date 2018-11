Saara Kadak: süda värises, kui "Kaunitari ja Koletise" rolli vastu võtsin

Kaunitar Belle'i kehastav Saara Kadak avaldas, et tema süda värises, kui ta rolli vastu võttis. "Ma olen teinud vist kaks muusikali enne, aga seal on olnud väiksed rollid ja võib-olla üks laul või rida laulda. See on esimene kogemus orkestriga laulda ja nii suur projekt," avaldas ta põhjuse.

Lavastusest on Kadak aga vaimustuses. "Mul on nii kahju, et ma ei ole noor või laps, et ma saaks ise vaadata seda lavastust esimest korda. Praegu ka tuleb kananahk ihule, see on nii võimas, suur lavastus ja suur projekt," lausus ta.

Muusikali "Kaunitar ja koletis" aluseks on Disney 1991. aastal linastunud muusikaline animafilm, mis omakorda on loodud Jeanne-Marie Leprince de Beaumont klassikalise prantsuse muinasjutu ainetel.

Vanemuise tüki lavastaja on rootslane Georg Malvius, kes on senise tulemusega rahul. "Meil on kauns lavakujundus, suurepärased kostüümid ja väga-väga head näitlejad," põhjendas ta.

Lavastuse muusikajuht on Martin Sildos, osades säravad Saara Kadak (Rakvere Teater) või Kärt Anton, Kalle Sepp (ETA revüüteater "Starlight Cabaret") või René Soom (RO Estonia), Aivar Tommingas või Lauri Liiv, Silver Laas või Juss Haasma,