Liina Tennosaar: isal olid silmad kogu aeg veekalkvel

Tennosaar rääkis ETV saates "Ringvaade", et on tänulik arhiivimaterjalidele, mis tema isast säilinud on. "Ma olen elu võidumees, ma näen oma isa siiamaani täiesti elusa, terve ja toredana ja mis kõige ägedam, ma näen, milline ta oli enne minu sündi," põhjendas naine.

Kalmer Tennosaar lahkus 2004. aastal, vaid viis päeva enne oma surma andis ta intervjuu Ilmar Raagile saates "Tähelaev". "Ma olin tohutu õnnelik, et see intervjuu tehti. See oli viis päeva enne isa surma, saade oli eetris isa matusepäeval. Ma mäletan, et me perega otsustasime, mis saab ägedamat olla järelehüüdeks isale sellest, et tema järeltulijad on ka kuhugi jõudnud," ütles Tennosaar, et saates rääkisid ka isa laululapsed.

Tennosaar suri maksavähki. Kuigi mehele anti pärast diagnoosi elamiseks neli kuud, elas ta veel neli aastat. "Ta sai kuni viimase päevani ise hakkama. Viimases intervjuus oli ta ka kodus. Ta oli kaks päeva haiglas enne oma surma," avaldas Tennosaar.

Tennosaar rääkis, et tema isa ei olnud kurtja, kuid oli hella südamega. "Kui ta telest ära tuli ja tal enam tööd ei olnud, siis ta kurtis, siis tal oli igav ja paha," selgitas Tennosaar.

Hella iseloomu on Liina Tennosaar oma isalt pärinud. "Teda ajas kõik nutma, kõik, mis oli vähegi südamlik. Ta nuttis ka siis, kui oli väga naljakas või armas olukord. Ma ei teagi, kas ta kurbuse pärast on nutnud. Tal olid silmad kogu aeg veekalkvel ja ma olen selle pärinud," tunnistas naine.