Portugali tehases keelati Liisu Arro keraamikasarja tootmine

"Juhtus lihtsalt see, et tehas, millega me oleme harjunud koostööd tegema Portugalis, nende jaoks oli kaks järgmist sarja, millega me välja tuleme, liiga julged. Vana katoliiklik maa, nad arvasid, et prouad, kes nende tehases töötavad, võivad sellest ära ehmuda," selgitas Arro ETV saates "Ringvaade".

Arro tegi valmis uued nõudesarjad alapealkirjaga "Muusa" ning "Eeva ja Aadam", kui tehase nõukogu teatas, et ei saa neid oma tehases toota. Õnneks oli nõude tootmiseks valmis üks Prantsusmaa tehas. "Maitsed on erinevad, inimesed on erinevad ja õnneks on ka tehased erinevad," võttis Arro kogemuse kokku.

Naine tutvustas oma skandaalset portselanisarja, mis on inspireeritud Aadamast ja Eevast. "Sari iseenesest on vastanditest. Ta on veidi kelmikas ja väljakutsuv, laiendab piire ja panustab õhtusöögikultuuri," tutvustas naine, et nende nõude pealt söömisel jututeemadest ilmselt puudust ei tule.

Liisu Arro on lõpetanud Eesti kunstiakadeemias keraamika eriala ja täiendanud ennast Portugalis. Ta on keraamikaga tegelenud 2002. aastast alates ja 2006. aastal avas ta oma keraamika ateljee.