Eesti Laulu poolfinalist Inga: meil on La La Ladiese tüdrukutega väga head suhted

Inga kinnitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et kuigi proovib oma sooloprojektiga läbi lüüa, jätkab ta ka La La Ladiese liikmena. "Olgem ausad, eks paljudel artistidel on see, et kui nad on bändides, pulbitseb neil kuskil ka oma soolokarjääri soov. Kuigi meil on tüdrukutega väga head suhted, sest tavaliselt lähevad bändid hästi kiiresti laiali, aga meil on kõik väga hästi," kinnitas ta,

Inga põhjendas soolokarjääri soovi sellega, et pärast otsakooli lõpetamist on tal lõpuks aega iseendale pühenduda. Inga esimene singel kannab nime "Bad", laul, millega ta Eesti Laulule pääses, on aga Margus Piigi, Kermo Herti ja Jana Hallase kirjutatud pala "Milline päev".

Oma sooloprojekti on Inga kaasanud Mairo Marjamaa, Taavi Paometsa ja Allan Kaljaste. "Ihuüksi on täitsa raske midagi korda saata," selgitas ta.

Kuigi pikas plaanis unistab Inga koostööst plaadifirmaga, peab ta ennast selle jaoks veel tõestama. "Seda tahab iga artist, aga lihtsalt koputama minna on raske. Tavaliselt valivad labelid ise. Selleks, et minna üldse kellegi juurde koputama või keegi midagi pakuks, pead ennast tõestama," lausus ta.

Eesti Laul ei ole Inga esimene konkurss, varem on ta proovinud tõestada end superstaarisaates ja Tallinna TV konkursil "Tallinn, I'm famous". Viimase puhul tunneb Inga siiani väikest ebamugavust. "Ma ei taha, et keegi üldse otsiks seda kunagi. Ma ei taha üldse seda kunagi avalikustada, aga vahet ei ole, me kõik oleme inimesed," naeris ta.