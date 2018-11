Kuulsa Briti kaubamaja nimekaim tegi sel aastal oma jõulureklaami

Briti kaubamaja John Lewis & Partners on kuulus oma mõtlemapanevate jõulureklaamide poolest. Juba aastaid on John Lewise nime kandev ameeriklane pidanud sotsiaalmeedias vastama inimestele, kes teda ekslikult vahva reklaami eest kiidavad, vahendas BBC.

Sel aatsal otsustas mees astuda aga sammu kaugemale ja avaldas oma jõulureklaami.

"Ma liitusin Twitteriga 2007. aastal, kuid alles mõne aasta pärast hakkasin ma saama sõnumeid, mis tulid kogemata minu nimele," rääkis mees. Mõne aja pärast mõistis Lewis, et need sõnumid olid mõeldud kuulsale kaubamajale, mitte temale.

Juba mitu aastat on Lewis jõulude ajal leidnud aja, et inimestele ka Twitteri teel vastata. Mehele adresseeritakse umbes sada säutsu päevas, mis on tegelikult mõeldud kaubamajale ning Lewis proovib vastata muredele, mis puudutavad vigast kaupa, kojutoomist ja muid teenuseid, mida Briti kaubamaja pakub.

Did you plug it in? Just trying to help. @johnlewisretail https://t.co/q9LfSEv8ln — John Lewis (@johnlewis) February 6, 2017

Mees tunnistas, et mingil määral ta isegi naudib tähelepanu, mis talle osaks saab. "Ma võtan seda nii, et kui ma ära tüdinen, siis ma lõpetan selle ära," selgitas ta.

Üheks boonuseks on seegi, et kaubamaja on meest juba aastaid pühade ajal kingitusega tänanud. Näiteks aastal, mil kaubamaja reklaamis oli teleskoobiga laps, saadeti ameeriklasele teleskoop. "Ühel aastal saatsid nad sülearvuti, seega on nad väga lahked," selgitas Lewis.