Tommy Cash avaldas uue videosingli "X-Ray"

Lugu "X-Ray" on pärit albumilt "¥€$", mis ilmub 30. novembril. Loo on produtseerinud PC Musicu koostööpartner Danny L Harle, albumil löövad produtsentidena kaasa veel Boys Noize, Amnesia Scanner ja A. G. Cook.

Eesti räppar Tommy Cash avaldas uue loo "X-Ray" koos videoga, mille kaasrežissöörid on Tommy ja Anna-Lisa Himma, kellest viimane on ühtlasi video stilist ja produktsiooni disainer.

