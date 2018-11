Suri poistebändi LFO laulja Devin Lima

LFO-lt ehk Lyte Funkie Ones'ilt jõudis USA edetabelitesse kümme hitti, nende hulgas 1999. aasta lood "Summer Girls" ja "Girl on TV", vahendas BBC.

Lima, kellel diagnoositi 2017. aastal neerupealiste vähk, on ansambli teine järjestikune noorelt surnud liige. Lima bändikaaslane Rich Cronin suri 2010. aastal leukeemiasse. See tähendab, et Brad Fischetti on ansambli ainus elusolev liige.

Oma karjääri tipul astus bänd üles näiteks Britney Spearsi, Backstreet Boysi and 'NSynci soojendajana. Lima plaanis eelmise aasta oktoobris pärast kasvaja eemaldamise operatsiooni Fischettiga comeback'i teha.