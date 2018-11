Instagramis kogub populaarsust väljamõeldud tegelaste jälgimine

Geenius.ee kaastööline Annelis Rum selgitas "Ringvaates", et ka väljamõeldud tegelaste puhul käib pidevalt võistlus tähelepanu ja mõjuvõimu pärast. "Sellepärast neid jälgitakse ja toodetakse," mainis ta ja lisas, et väidevalt peaksid väljamõeldud tegelased pakkuma sotsiaalmeediast väheldust ühetaolistele ilupiltidele. "Roboteid on võimalik peenhäälestada, pannes neid ükskõik kui ägedaid lugusid rääkima."

"Tavajälgijat tegelikult ei huvita, mis seal taga on, pigem on sellise jälgija jaoks see lihtsalt eksootiline massist eristuv pilt, lugu, isik või karakter," tõdes ta ja kinnitas, et tausta uurides on tegemist tipptasemel graafilise disainiga. "Praegusel hetkel need virtuaalsed karakterid on veel eksperimentaalses staadiumis."

"Ma arvan, et virtuaalsed tegelased hakkavad kõva konkurentsi pakkuma just praegustele influencer'itele, kes ei näe vaeva on kontode atraktiivsena hoidmisega," mainis Rum ja tõdes, et robotite puhul, mille taga on terve loovmeeskond, on võimalik lugusid nii perfektselt jutustada, et nad haaravad su sinna võrgustikku ja ei lase enam välja."