Andres Jõesaar: erameedia vaatab avalik-õigusliku kanali kasutajat pilguga, et neilt on võetud tarbija

"Meedia, mis mingitel aegadel tundus globaalne ja ülivõimas, kõik meediategijad olid hästi suured ja uhked, esitasid olulisi küsimusi. Nad on nüüd olukorras, kus avastavad, et meedia ei olegi enam kõige suurem - me oleme muutunud väikeseks," selgitas konverentsi juht Andres Jõesaar "Vikerhommikus" teemade tagamaid.

Jõesaare sõnul on ka maailma mastaabis suured avalikõiguslikud meediaorganisatsioonid nagu näiteks BBC muutunud väikesteks Google'i, Facebooki, Amazoni, Netflixi ja teiste hiiglaste seas. Viimased on üle võtnud suure infovahetuse rolli.

Traditsiooniline meedia kannab Jõesaare hinnangul lihtsustatuna kahte rolli. Erameedia eesmärgiks on kasumit toota: "Nad on äriettevõtted, nende omanikud ootavad kasumit. Loomulikult oodatakse sealt mõningatel juhtudel ka mingisugust muud mõju, aga see mõju võib olla seotud ka sellega, et kaudsemate tegevuste kaudu ikkagi omanik tahab kasu saada. Seal sees on ka ajakirjandus. Osa erameediast tegeleb kindlasti väga väärtusliku ja kaitsmist vääriva ajakirjandusega, hea ajakirjandusega, millega on omakorda probleeme" rääkis Jõesaar.

Selle kõrval on olemas avalik-õiguslik ringhääling, mille eesmärgiks pole kasu saamine, vaid ühiskonna teenimine. Selle ainsaks alustalaks on avaliku huvi teenimine. Ühel juhul on seega töö suunatud tarbijatele, teisel aga kodanikele. "Need on kaks paradigmaatiliselt täiesti erinevat lahendust, aga paratamatult on tegemist samade inimestega. Erameedia vaatab avalik-õigusliku ringhäälingu raadiokuulajat, portaali lugejat või televaatajat ka selle pilguga, et neilt on ära võetud üks tarbija. See on konflikti koht, aga me võiksime mõelda selle peale, kuidas koos teenida mõlemat poolt paremini. Nii et erameedia oleks tugevam, eriti selle ajakirjanduslik osa ja samas ka avalik huvi oleks kaitstud."

"Väiksena hiiglaste seas" konverentsil toimub neljapäeval, 22. novembril kell 14.50 – 15.35 samal teemal ka avalik debatt. "Amor triangulo: Riik – Erameedia – Avaõiguslik meedia" pealkirja kandval kohtumisel saavad sõna Mati Kaalep (kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik), Hans H.Luik (Ekspress Grupp) ja

Erik Roose (Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees).